A Comissão de Compliance e Governança da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), vai realizar uma Live, no dia 13 de julho, com a Palestra ‘Código de Conduta, políticas e processos: Critérios para elaboração’. A palestrante será a Advogada, Mestre em Direito, Cofundadora do Compliance Women Committee e autora de diversas obras, Juliana Oliveira Nascimento. A live será transmitida, no dia 13 de julho, às 10 horas de MS, pelas plataformas Zoom e no Canal do Youtube da OAB/MS.

Créditos: OAB-MS