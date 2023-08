Comissão de Educação da ALEMS recebe professores para reunião na quinta-feira

Membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto devem se encontrar com profissionais da Educação filiados à Associação dos Professores do Estado de Mato Grosso do Sul (Aproems), em reunião marcada para a quinta-feira (31), a partir das 14h, no Plenarinho Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

O evento, proposto pelo presidente da Comissão, deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), tem como pauta o salário dos professores do Estado, o Processo Seletivo Simplificado para 2024/2025 e o processo de lotação dos professores para os próximos anos. De acordo com o gabinete parlamentar, atualmente a Aproems é dirigida/presidida pelos professores Leonardo Pescinelli Martins e Fábio Oliveira Rodrigues e também foram convidados representantes da Secretaria de Estado de Administração e da Secretaria de Estado de Educação.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto trata de assuntos: pertinentes à educação em geral, ao sistema esportivo estadual, ao desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico, convênios e acordos culturais, às datas comemorativas, homenagens cívicas, diversão e espetáculos públicos, manifestação do pensamento, expressão da atividade artística e comunicação social. Também participam da Comissão os deputados Junior Mochi (MDB) como vice-presidente, Gleice Jane (PT), João César Mattogrosso (PSDB) e Mara Caseiro (PSDB) como membros.

A reunião será aberta ao público e à imprensa e terá cobertura dos canais oficiais TV ALEMS, Rádio ALEMS e Site Oficial, onde você também poderá acessar o Banco de Imagens. A ALEMS fica localizada no Bloco 9, do Parque dos Poderes, primeiro prédio pela entrada da Avenida Mato Grosso.