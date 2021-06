Com foco no crescimento profissional dos servidores da Prefeitura de Campo Grande e no convívio harmonioso entre seus servidores, a Comissão de Ética dos Agentes Públicos Municipais deu início nesta semana ao projeto intitulado “Café com Ética”.

O bate-papo, que ocorreu de forma virtual, teve início com os servidores da Controladoria-Geral do Município. Foram duas turmas divididas entre os dias 17 e 18 deste mês, ao todo 100 servidores participaram do encontro.

Para o controlador-geral do Município, Luiz Afonso de Freitas Gonçalves, o debate se faz necessário, visto que a administração não pode se afastar da ética, devendo ambos caminhar em conjunto. “A ética é um fator indispensável para administração pública, desempenhando um papel fundamental na relação entre os agentes, fortalecendo os critérios para a eleição da melhor conduta e levando em consideração a intenção e circunstâncias que norteiam o indivíduo”, acrescenta.

O Decreto n. 13.950, que institui o Código de Ética dos agentes públicos municipais, também foi tema do evento. O documento, publicado em agosto de 2019, tem a finalidade de orientar os agentes públicos municipais sobre as normas gerais de conduta, comportamento e atitudes, visando um ambiente de trabalho adequado ao convívio social.

O procurador municipal e membro da Comissão, Henrique Anselmo Brandão Ramos, responsável pelo debate, destacou a importância de se ter leis e normas que estabeleçam um padrão, possível, para mensurar a atuação do servidor ou de qualquer indivíduo envolvido na prestação do serviço público. “A conduta dos agentes públicos deve ser guiada pelo comportamento ético, observando os princípios que norteiam a administração pública, os quais destacamos: legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e eficiência. Tais valores regem a conduta profissional e também norteiam o convívio em sociedade”, destaca.

Responsável pela Gerência de Gestão de Pessoas da CGM, a servidora Tatiane Muller, avalia a iniciativa de forma positiva, já que o encontro propicia o fortalecimento do caráter ético. “O servidor consegue se enquadrar na situação proposta, avalia suas atitudes e tem a oportunidade de crescer profissionalmente”, finaliza a gerente.

Acontecendo de forma virtual e atendendo todas as regras de biossegurança, o projeto “Café com Ética” contemplará todos os órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Comissão de Ética dos Agentes Públicos Municipais

Designada por meio do Decreto “PE” n. 1.170, de 9 de fevereiro de 2021, a Comissão de Ética dos Agentes Públicos Municipais integra a estrutura básica da Controladoria-Geral do Município (CGM), atuando segundo as normas e diretrizes estabelecidas pelos Decretos n. 13.950, de 2 de agosto de 2019, que institui o Código de Ética dos agentes públicos municipais.

A Comissão tem a finalidade de orientar os agentes públicos sobre as normas gerais de conduta, comportamento e atitudes.