Comissão de Igualdade Racial da OAB/MS realiza reunião ordinária nesta segunda-feira

A Comissão de Igualdade Racial da OAB/MS realizou reunião ordinária nesta segunda-feira (05). O Presidente da Comissão, Chrystian de Aragão, destacou as principais pautas: “Discutimos e deliberamos junto com a Plampir e a presença da Procuradora-Geral do Município a respeito da criação de um fundo municipal para implementação e combate de desigualdades raciais; deliberação para a realização de uma Blitz no Shopping Campo Grande contra o racismo e para a realização de uma palestra pela Comissão”.