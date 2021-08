A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Campo Grande se reuniu, na manhã desta quarta-feira (18), e analisou 71 projetos de lei. O presidente da CCJ, vereador Otávio Trad (PSD), destacou as novas medidas de transparência. “Iremos implantar reuniões públicas da Comissão de Justiça e, assim como as sessões e audiências, as discussões e análise da CCJ serão transmitidas pela Câmara através das redes sociais”, explicou. Outra novidade é a divulgação dos projetos em discussão. “A pauta com todos os PLs que foram analisados na reunião de hoje foi fixada no mural da Câmara, assim todos os parlamentares e servidores tiveram acesso ao trabalho da CCJ”, explicou.

Participaram da reunião o presidente da CCJ, vereador Otávio Trad, o vice-presidente William Maksoud e os membros Clodoilson Pires (PODEMOS), Ademir Santana (PSDB) e Marcos Tabosa (PDT).

#PraCegoVer: Fotografia. Vereadores da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final sentados em frente a bancada do Plenarinho, visto da cabeça até a cintura. Todos de máscara. Da esquerda para direita, os vereadores William Maksoud, Ademir Santana, Clodoilson Pires, Marcos Tabosa e o presidente Otávio Trad. Fim da descrição.