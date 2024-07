Comissão de Meio Ambiente reúne-se para discutir queimadas do Pantanal

A Comissão de Meio Ambiente reuniu-se, na manhã desta segunda-feira (1º), e deliberou para discutir sobre as queimadas no Pantanal e organizar Audiência Pública prevista para o dia 17 de julho.

De acordo com o Presidente da Comissão, Arlindo Muniz: “Deliberamos realizar uma reunião pública com as autoridades competentes para a gestão dessa tragédia ambiental, a fim de tomarmos medidas preventivas para os próximos anos, evitando que isso volte a ocorrer. Convidaremos o Secretário de Meio Ambiente do Estado, o Instituto de Meio Ambiente de Mato do Sul (IMASUL), a FAMASUL, os sindicatos rurais da região pantaneira, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e todas as autoridades ambientais envolvidas, como o IBAMA e o ICMBIO”.

“A audiência será aberta ao público em geral e, inclusive, para os advogados. Esclareceremos sobre as consequências dos incêndios, dos impactos econômicos, dos impactos civis, criminais e ambientais”, enfatizou.

A Advogada Raquel Alves participou da reunião telepresencialmente. A Advogada atua na Inglaterra e no Brasil, e trouxe a impressão internacional dos impactos ambientais relativos às queimadas, noticiado na Inglaterra.