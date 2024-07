Comissão Especial de Direito de Integração da Rota Bioceânica realiza reunião na quarta-feira

A Comissão Especial de Direito de Integração da Rota Bioceânica realizou reunião, na última quarta-feira (05), com participação da advogada Isabelle Dias Carneiro Santos, que tratou do tema: “Corredor Rodoviário Bioceânico: desenvolvimento e desafios”.

A Presidente da Comissão e Conselheira Estadual, Bianca Braga Medeiros, destacou: “Após sua palestra, debatemos sobre as demandas estruturais ao longo da rota e sobre o V Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, evento que foi realizado nos dias 19, 20 e 21 de junho na cidade de Loma Plata, Paraguai, e no qual alguns membros estiveram presentes”.