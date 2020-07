O aumento de casos da COVID-19 entre a população sul-mato-grossense, divulgado diariamente nos boletins epidemiológicos das secretarias de Saúde do Estado e do Município de Campo Grande, levou o Comitê Interno de Enfrentamento à COVID-19 a adotar novas medidas de biossegurança na Santa Casa. Entre elas, está a restrição às visitas nas enfermarias do hospital. A partir desta sexta-feira, 3, a entrada de visitantes será feita de forma escalonada, uma vez na semana em cada setor e somente 1 visitante por paciente, sem revezamento. Com a restrição, o hospital, que está na retaguarda dos atendimentos a pacientes NÃO COVID, pretende reduzir o risco de contaminação entre os que permanecem internados para tratamento de outras doenças graves, assim como entre os funcionários da instituição.

Desde o início do ano, a Santa Casa de Campo Grande vem reforçando as medidas de biossegurança, além de atualizar protocolos e normas durante este momento de pandemia que venham garantir o funcionamento dos serviços, especialmente na alta complexidade, na qual o hospital é referência em atendimento. Atualmente a instituição possui 674 leitos SUS e privados ativos, sendo o maior hospital filantrópico da região centro-oeste do país.