Com o objetivo de trocar experiências, buscar novas técnicas e aperfeiçoar o trabalho, os secretários Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica), Ana Carolina Nardes (Administração) e Hélio Peluffo (Infraestrutura e Logística) foram a Mato Grosso.

Na primeira agenda no estado vizinho, nesta quinta-feira (9), eles conheceram o SIGAdoc, uma ferramenta adotada em todo Executivo Mato-grossense, que visa eliminar o uso do papel, otimizar recursos e digitalizar processos na administração pública.

A ferramenta é o sistema oficial do governo para gestão de documentos digitais. Ela visa a produção, gestão, tramitação, armazenamento, preservação, segurança e acesso a documentos e informações de arquivo em ambiente digital de gestão documental. A iniciativa deixa os procedimentos e a movimentação de informações mais seguros, céleres e eficientes.

Para o secretário Pedro Caravina, a ferramenta poderá ser implementada em Mato Grosso do Sul. “Pudemos conhecer o modelo de tramitação de processo eletrônico de Mato Grosso. Toda a tramitação de processo nas unidades, nas secretarias, é feita de forma eletrônica – que é a implantação que nós queremos fazer nas unidades em Mato Grosso do Sul”, explicou.

A reunião foi com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Mato Grosso, Basílio Bezerra, e técnicos da pasta. A comitiva sul-mato-grossense também conheceu o sistema de acompanhamento dos investimentos do Estado e dos indicadores municipais.

“Conhecemos a Sala de Situação onde estão os indicadores dos investimentos estaduais, principalmente das entregas em todas as áreas, inclusive com a nova modelagem que estão implantando que é o acompanhamento das entregas feitas do Estado para os municípios”, explicou Caravina.

O secretário sul-mato-grossense explicou que o sistema mostra indicadores nas mais diversas áreas, para que o governo possa organizar de que forma que ele quer fazer os investimentos de acordo com a necessidade de cada município.

A comitiva sul-mato-grossense conta ainda com o secretário executivo de Transformação Digital, Gustavo Nantes, e com o delegado Marcelo Alonso.