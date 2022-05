Essa semana, uma equipe do Tribunal de Justiça do Piauí esteve no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para conhecer as propostas exitosas que elevaram MS à posição de vanguarda na justiça brasileira.

Os visitantes foram recebidos pelo presidente do TJMS, Des. Carlos Eduardo Contar, que explanou sobre as ações mais destacadas do Judiciário sul-mato-grossense e firmou posição da instituição em auxiliar e também aprender com a equipe do TJ do Piauí.

Durante a passagem por Campo Grande, a equipe passou dois dias no Centro Integrado de Justiça (Cijus) para conhecer o funcionamento da Central de Processamento Eletrônico (CPE), uma proposta inovadora do TJMS, quando foi recebida pela diretora da Secretaria Judiciária de Primeiro Grau, Conceição Pedrini Pereira.

Na comitiva de PI estavam o Des. Olímpio José Passos Galvão, coordenador do Laboratório de Inovação Opala-LAB e do plenário virtual em 2º grau do TJPI; a secretária da Presidência, Núbia Cordeiro; a secretária de Gestão Estratégica, Lanny Cléo; a secretária judiciária, Paula Meneses; e os servidores do Laboratório de Inovação, Elias Ribeiro, Sávio Mota e Anderson Pinto.

SAIBA MAIS – A Central de Processamento Eletrônico (CPE) foi uma proposta inovadora do TJMS lançada em 2013. Reconhecida nacionalmente como o “Cartório do Futuro”, a atuação da CPE começou pelas varas de execução penal do Estado e depois alcançou as varas dos juizados de comarcas do interior e também varas da justiça comum.

O projeto pioneiro no Brasil começou a chamar a atenção de outros tribunais, que constantemente visitam o Poder Judiciário Estadual em busca de mais detalhes sobre o funcionamento do cartório 100% eletrônico que já foi copiado em vários estados brasileiros.

A iniciativa sul-mato-grossense tem deixado um legado importante no país, pois a centralização do processamento permite a padronização do trabalho, a uniformização de modelos, foco na execução de processos, especialização na execução das tarefas, segurança para o servidor, redução de custos para a administração, mas, principalmente, mais produtividade.