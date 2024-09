Commodities garantem superávit de US$ 5 bilhões na balança comercial do Estado

As commodities continuam mantendo o equilíbrio da balança comercial de Mato Grosso do Sul. No ano, o saldo ficou em US$ 5 bilhões, resultado de US$ 6,9 bilhões em exportações e US$ 1,8 bilhão de importações. Os dados constam da Carta de Conjuntura do Setor Externo, elaborada pela Coordenação de Economia e Estatísticas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O levantamento mostra que Mato Grosso do Sul apresenta recuperação nas vendas externas nos últimos meses. O superávit comercial manteve-se constante, indicando um balanço positivo de comércio exterior.

De acordo com o levantamento, Mato Grosso do Sul tem exibido um sólido desempenho nas exportações, impulsionado por commodities e produtos agrícolas. “O constante superávit comercial destaca a capacidade econômica do Estado. As exportações aumentaram de US$ 383,4 milhões em 1997 para US$ 10,6 bilhões em 2023, com um aumento significativo a partir de 2005 na série histórica”, analisa o secretário de Estado Jaime Verruck.

Com relação aos principais produtos exportados, a ‘Soja’ aparece como o primeiro item na pauta de exportações, com 36,97% do total exportado em termos de valor, que ficou em US$ 2,5 bilhões no ano.

O segundo produto da pauta foi a ‘Celulose’, com 21,07% de participação e receita de US$ 1,4 bilhão. Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, ocorreu um aumento de 51,47% no valor de exportação.

Entre os setores, a indústria de transformação lidera a movimentação, passando por um aumento no seu valor de exportações (16,36%) e no volume exportado (2,48%). Já a agropecuária registrou declínio de 16,01% no volume exportado, indicando uma redução na atividade agropecuária. A indústria extrativa também teve decréscimo na receita, de 9,66% no valor de exportação, refletindo em uma variação negativa do desempenho no setor.

Municípios

O recorte regional traz o município de Três Lagoas, com cerca de 24,36% de participação dos valores totais exportados. Uma alta de 42,8% em relação ao acumulado de janeiro a agosto do ano passado. O município de Iguatemi aparece com 28,3% de variação em comparação com o mesmo período de 2023.

Importações

As importações também tiveram queda em agosto, de 7,5%, totalizando US$ 1,868 bilhões no acumulado do ano. O gás natural destaca-se, compondo 41,70% das importações totais, seguido por Adubos (11,48%) e Cobre (7,16%).

Em termos de destino das exportações, a China permanece como o principal destino dos produtos do MS, representando cerca de 48,36% no valor total do ano. Em destaque nas exportações do MS, os Emirados Árabes Unidos, que possui um aumento de 138,6% e a Turquia com 258,4%, ambos comparados com o mesmo período de 2023.