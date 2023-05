Commodities têm nova baixa generalizada nesta 4 ª feira e futuros da soja cedem mais de 1% em Chicago

As cotações, por volta de 8h (horário de Brasília), recuavam entre 15 e 18,75 pontos, com o julho sendo cotado a US$ 12,80 e o novembro a US$ 11,38 por bushel. Os preços vão, portanto, renovando suas mínimas em meses na CBOT. O óleo de soja também dá sequência às perdas, bem como farelo, milho e trigo. Óleo e trigo perdem mais de 2% na manhã de hoje.

As commodities cedem de forma generalizada, mais uma vez, com o petróleo recuando mais de 2,8% depois de já ter encerrado a sessão anterior com mais de 4% de queda. As preocupações com o futuro do teto do endividamento americano esão no centro das preocupações, já que apesar de um acordo firmado, implementá-lo pode ser ainda mais difícil.

Assim, a interferência do financeiro, em especial nesta semana, ainda continua muito presente.

Entre os fundamentos, o mercado permanece atento ao clima americano e à reta final do plantio da safra 2023/24. De acordo com os números trazidos no final da tarde de ontem pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), 82% da área destinada à soja já foi semeada, contra 64% do ano passado e 65% de média dos últimos cinco anos.

O boletim apontou ainda que 56% das lavouras já emergiram, contra 36% da semana passada e ano passado e superando também a média dos últimos 40 anos.

E os mapas climáticos indicam condições melhores de chuvas e temperaturas nos EUA nos próximos 8 a 15 dias, com chuvas melhor distribuídas e as temperaturas podendo ficar dentro da média em importantes regiões de produção.