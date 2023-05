Como escolher aditivos nutricionais para aves?

Atingir todo o potencial produtivo do plantel e ter a maior eficiência alimentar possível das aves. Os aditivos nutricionais contribuem, dentro de um programa nutricional, para que esses dois importantes objetivos sejam cumpridos.

Mas, como escolher os aditivos nutricionais ideais para a sua produção? A zootecnista Raquel Andrade, Gerente de Desenvolvimento de Negócios – Aves da ADM explica que diversos fatores devem ser observados, como objetivos de produção, clima, condições ambientais das granjas e disponibilidade de matérias-primas para a produção das rações.

“Observe também as tendências de mercado e as demandas por produtos diferenciados, processados, e/ou enriquecidos. Outro ponto importante é optar por aditivos nutricionais desenvolvidos por uma empresa que tem know-how internacional em nutrição e que pode auxiliar você na constante tomada de decisão, contribuindo para o crescimento da granja e para o aumento da rentabilidade”, explica a gerente, que tem Mestrado em Nutrição de Aves, pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Com resultados comprovados em granjas de diversos perfis e objetivos, os aditivos nutricionais da ADM são referências no mercado global.

O B-Safe é um grande aliado da qualidade intestinal. Esse aditivo atua na microflora entérica das aves, favorecendo a saúde dos animais, protegendo-os de bactérias patogênicas e preservando as bactérias benéficas.

Já o T5X é uma solução de alta qualidade focada em adsorção e bio-transformação, com três principais ações. São elas: adsorção das toxinas polares; desintoxicação graças a estimulação da produção de enzimas desintoxicante combinada com um antioxidante potente; e estimulação imunológica por ativação dos macrófagos com betaglucanos ativados.

O Powerjet é uma associação de extratos vegetais com alta ação anti-inflamatória no trato gastrointestinal que tem ação muito importante na preservação das vilosidades e, por consequência, a preservação das barreiras contra os desafios impostos por agentes bacterianos, entre outros estressores que prejudicam a absorção intestinal, melhorando assim a resistência do animal à infecções, assim como a conversão alimentar.