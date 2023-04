Como fica o balanço de oferta e demanda dos EUA após as intenções de plantio?

A questão que resta agora ao mercado é: como isso afeta o balanço de oferta e demanda dos EUA?

Produção

O lugar óbvio para começar é a produção. É claro que ainda teremos o verão inteiro pela frente e o clima mudará tudo, mas por enquanto vamos nos ater à produtividade e proporção de hectares colhidos/plantados do Fórum de Perspectivas do USDA (fev). Com isso, tem-se praticamente o mesmo volume de soja, mas cerca de 200M bu a mais de milho do que o previsto anteriormente.

Seguindo com a mesma metodologia para demanda, ou seja, mantendo os números do Fórum de Perspectivas Agrícolas do USDA (Agricultural Outlook Forum), também podemos calcular os estoques e a relação estoque/uso.

Estoques e estoque/uso

Como os números da produção de soja mudaram muito pouco, os estoques também. A diferença é que agora o estoque de passagem de 22/23 é esperado um pouco menor do que em fevereiro, quando foi divulgado o Outlook. Portanto, estoques e E/U também são projetados menores, conforme mostra a Figura 3.

Agora, o fato de os estoques terem permanecido próximos aos números anteriores não significa que o relatório não tenha sido altista para a soja, ele foi. Isso se deve ao fato de que os agentes esperavam uma área maior de soja e, portanto, projetavam o estoque/uso do próximo ciclo em um nível mais confortável.

O oposto é verdadeiro quando se trata de milho. A intenção de área veio maior tanto em relação aos números de fevereiro do USDA quanto à estimativa média do mercado. Para completar, o estoque de passagem de 22/23 também foi revisado para cima no último WASDE em relação aos números de fevereiro, o que só aumenta a oferta já maior em 23/24.

Considerando nosso cenário teórico onde a demanda permanece a mesma projetada no Outlook Forum, estaríamos olhando para uma recuperação agressiva de um dos níveis de E/U mais baixos da década (entre 21/20 e 22/23) para um dos mais altos no final de 23/24. No entanto, a maior oferta agora prevista pode “incentivar” uma demanda também maior, o que mudaria esse cenário aqui apresentado. Por isso o estamos chamando de teórico.

Ok, mas o que tudo isso indica em termos de preços? E o que acontece caso a demanda realmente cresça “em resposta” a uma maior produção?

Preços

Olhando a relação histórica entre preços e estoque/uso (Figura 5), os contratos futuros de soja de novembro parecem estar refletindo muito bem o balanço pós-Intenções de Plantio.

Os de milho dezembro, no entanto, não. A Figura 6 mostra que eles estão negociando acima do que “deveriam” com base no E/U estimado anteriormente, o que seria um sinal baixista. Agora, como apontado, a demanda “tende” a crescer com o aumento da oferta, isso não deveria diminuir o estoque/uso e, portanto, justificar esses preços mais altos? Sim, mas em partes.

O ponto é que o mecanismo pelo qual o aumento da oferta desencadeia maior demanda é a queda dos preços. Assim, o mais provável é um pouco dos dois: os preços devem cair um pouco, incentivando a demanda a crescer, o que, por sua vez, faria o E/U cair também.