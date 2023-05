Como Henrique Dourado e Bruno Rodrigues fizeram as pazes no Cruzeiro? Entenda

Henrique Dourado e Bruno Rodrigues foram protagonistas de uma confusão no jogo contra o Fluminense, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da cena ter impressionado o Brasil de forma negativa, a situação no Cruzeiro já está resolvida. Quem garante isso é o próprio “Ceifador”.

O camisa 99 foi o autor do primeiro gol cruzeirense na vitória por 4 a 0 no clássico com o América-MG. E o tento de Dourado teve assistência de Bruno Rodrigues, aos 32 minutos do primeiro tempo.

“Nós já tínhamos nos acertado já, independentemente de ter sido ele ou não. Nós já tínhamos acertado tudo, após a partida já tínhamos conversado no vestiário”, revelou, ao ser questionado pela Itatiaia, na zona mista do estádio Independência.

Dourado deu detalhes de como foi a conversa com Bruno Rodrigues para o pedido de desculpas.

Naquele momento eu assumi para ele, conversei com ele, pedi desculpas, ele também se desculpou, e está tudo certo. Bola para frente. A gente não pode ficar se martirizando, e nem remoendo isso Henrique Dourado, atacante do Cruzeiro

Logo após o gol com a assistência de Bruno Rodrigues, Henrique Dourado abraçou o companheiro, gesto que simbolizou o cenário de paz entre os dois.

“A gente procura estar sempre focado no nosso trabalho. Independentemente do que falam do lado externo, a gente tem que ter personalidade, tem que saber o que está sendo feito no dia a dia, o que está sendo trabalhado para entrar e dar a resposta dentro de campo. Não tem outro lugar para dar resposta que não seja dentro de campo. É isso, foi importante para nossa equipe esse resultado”, finalizou.