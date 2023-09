Compras internacionais acima de US$50 terão imposto de até 92%

A AliExpress aderiu na semana passada ao novo programa do Governo Federal chamado Remessa Conforme. Com isso, compras na loja de até U$$ 50 devem (ou deveriam) ser isentas de tributação aqui no Brasil. A informação já foi publicada no Diário Oficial da União.

O programa Remessa Conforme foi criado para agilizar e organizar as importações e regular o comércio eletrônico. Desde sua implantação em 1º de agosto, as empresas que não aderiram ao programa estão sendo taxadas em todos os produtos importados, mesmo aqueles mais baratos, abaixo de 50 dolares.

O Remessa Conforme tem como objetivo organizar a importação de produtos de forma mais transparente. As lojas que aderem ao programa recebem benefícios, como uma liberação alfandegária mais rápida, desde que paguem os impostos devidos. Por outro lado, as empresas que não aderem ao programa estão sujeitas a taxações em todas as remessas enviadas para o Brasil. Isso é o que tem acontecido com praticamente todas as importações feitas.

Taxação de até 92%

Para calcular agora qual será a taxação de produtos comprados em lojas internacionais acima de 50 dólares (das empresas que aderiram ao Remessa Conforme) é necessário utilizar 2 alíquotas. São elas:

II – Imposto de Importação de 60%

ICMS – Imposto Estadual fixado agora em 17%

Já produtos com valores menores de U$$ 50 terão ainda a taxação do ICMS de 17%, sendo isento apena o imposto federal.

No entanto, algo que chama a atenção é a taxação do ICMS sobre o valor do produto já com o valor do Imposto de Importação. Ou seja, você paga Imposto (ICMS) sobre Imposto (IPI). Isso acaba encarecendo ainda mais o produto. Confira o exemplo com uma compra de 100 dólares:

O produto acima, com valor original de 100 dólares (R$ 500 reais) sairia por R$ 192 dolares com a taxação, ou R$ 963, resultado numa alíquota efetiva de quase 93%.

O governo alega que essas medidas têm como objetivo equilibrar a competição entre empresas estrangeiras e nacionais e atender às preocupações dos varejistas brasileiros sobre concorrência desleal.

A Receita Federal promete benefícios, como a liberação imediata de compras internacionais na alfândega, em troca do cumprimento das regras do programa pelas empresas estrangeiras, como a Shopee, AliExpress e Shein.

É importante estar ciente dessas mudanças e das possíveis taxações ao realizar compras internacionais, principalmente em lojas que não aderiram ao programa Remessa Conforme.