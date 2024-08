Compromisso com os cidadãos: Professor Riverton realiza visitas semanais.

O Professor Riverton tem se destacado por sua proximidade com os cidadãos de Campo Grande. Com uma agenda ativa de visitas, ele se dedica a ouvir, dialogar e compreender as necessidades da população em todas as regiões da cidade.

Na semana passada, o vereador realizou aproximadamente 25 visitas aos seguintes bairros: Noroeste, Jardim Samambaia, Ramez Tebet, Mario Covas, Otávio Pécora, Jardim Los Angeles, Vila Margarida, Novos Estados, Moreninhas, Vila Almeida, Serradinho, Tiradentes, Tijuca, Aero Rancho e Nova Campo Grande.

Além de suas visitas, o gabinete da Câmara Municipal mantém-se acessível, recebendo cerca de 30 atendimentos diários, sempre pronto para acolher e apoiar a população.