“Comunismo está infiltrado no governo” diz Catan ao criticar viés ideológico em post da Secretaria Estadual de Educação

Na sessão desta quarta-feira (10) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual João Henrique Catan (PL), questionou o viés ideológico em uma publicação da Secretaria Estadual de Educação de MS.

Catan começou seu discurso questionando quem está por trás dos retrocessos em nosso país: “Os comunistas, o debate ideológico, que muitas vezes a gente acha que está distante, ele está infiltrado dentro do governo, está tendo fortes atuações. Nós voltamos a ver invasões de terras, fortalecimento de grupos como o MST, como as federações, os sindicatos, como o Cimi patrocinando invasões indígenas. Eles voltaram. E voltaram com força”.

“Falta um governador dar o direcionamento do que ele quer na área política, na sua gestão, no controle ideológico”, disse João Henrique Catan, que citou também lembrou da sessão anterior (9) quando o líder do governo orientou o voto a favor do projeto do deputado Pedro Kemp sobre fake news, o que representaria apoio incondicional do executivo estadual.

Em trecho da publicação citada pelo deputado, a Secretaria orienta docentes para se inscreverem no programa chamado Câmara Mirim que simula o processo legislativo com estudantes do Ensino Fundamental: “Para se inscrever, o professor deve enviar um texto de até 40 linhas com o tema ‘como a educação para a democracia pode colaborar para que atos violentos como os de 8 de janeiro não aconteçam mais?’”.

Para o deputado, há “o puro conteúdo ideológico incentivando uma narrativa que não está fechada”. Ele alerta que o governador Eduardo Riedel não deveria permitir que a Secretaria de Educação promova um debate ideológico construindo uma narrativa para a esquerda.

Catan também levanta o questionamento sobre Riedel ter feito campanha pedindo voto aos eleitores de Bolsonaro, mas não falou nem para o ex-presidente, nem para quem o elegeu que ele iria permitir debates e interferências ideológicas dentro das escolas.