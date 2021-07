Trazendo uma atenção especial para a atual situação das geadas que ocorrem em boa parte das lavouras do país, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) passou a divulgar em seu site um trabalho extra de acompanhamento e análise específica dos impactos climáticos nas localidades atingidas pelo frio extremo.

Equipes da Companhia estão em campo nos estados mais atingidos, em propriedades rurais onde há uma provável mudança nas expectativas de produção das culturas de café, cana-de-açúcar e grãos, em especial o milho e o trigo.

Os resultados iniciais do trabalho já podem ser acessados no link disponível no site da Conab, no documento intitulado Monitoramento de Geada.

No conteúdo publicado é possível conferir gráficos de estudos agrometeorológicos e comentários sobre os impactos da geada na produção, qualidade das lavouras e produtividade. O documento disponibiliza também fotos ilustrativas. Nelas é possível conferir a mudança visual das lavouras antes e depois das geadas.

Paralelo ao trabalho realizado em caráter especial, a Conab segue com os estudos em todas as regiões produtoras do país. No dia 10 de agosto a Companhia divulgará o 11° Levantamento da Safra Brasileira de Grãos 2020/21, e no dia 19 do mesmo mês será publicado o 2º Levantamento da Safra de Cana-de-Açúcar 2021/22. Já no dia 21 de setembro, é a vez do 3° Levantamento da Safra 2021 de Café. Todos os estudos estarão disponíveis em boletins divulgados no site da Conab e apresentados em Webinar no canal da estatal no Youtube.