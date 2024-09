Concessão de Rodovias: com boa recepção do mercado, próximo passo é lançamento do edital

Com a boa recepção dos investidores e mercado financeiro, o projeto “Rota da Celulose”, que prevê a concessão de trechos das rodovias BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395 tem como próximos passos o lançamento do edital e a realização do leilão em 12 de dezembro na B3 (Bolsa de Valores do Brasil), em São Paulo.

“Tivemos a presença em peso dos grandes players do mercado e investidores dos grandes bancos, que participaram da apresentação do projeto. Muitas empresas demonstraram interesse em participar do leilão”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

O Governo do Mato Grosso do Sul apresentou o projeto “Rota da Celulose” na última terça-feira (3) em São Paulo, durante o evento “Road Show Concessão de Rodovias”, realizado na Bolsa de Valores. “Mais de 12 grupos estiveram presente, o projeto foi muito elogiado e atraiu a atenção do mercado em geral”.

Termina nesta sexta-feira (6) o prazo da consulta pública, onde a população poderá apresentar sugestões ao projeto. Depois o próximo passo é a abertura do edital (concessões) na segunda quinzena de setembro e a realização do leilão no dia 12 de dezembro.

“É um projeto de investimento alto, que precisa de grande aporte de capital no mercado financeiro. Uma obra de engenharia, que vem agregado com alta tecnologia, com o Free Flow, pesagem eletrônica, entre outros”, destacou o governador.

Governador durante apresentação do projeto em São Paulo (Foto: Bruno Chaves)

Bloco de rodovias

O bloco de rodovias que vai para o leilão passa por nove municípios do Estado, entre eles Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Água Clara, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Anaurilândia. A concessão será de 30 anos, em um trecho de 870 km de rodovias (estaduais e federais).

Compreende os seguintes trechos: MS-040, de Campo Grande a Santa Rita do Pardo (226,3 Km); MS-338, que liga Santa Rita do Pardo e o entroncamento com a MS-395 (60,1 Km); e MS-395, de Bataguassu ao entroncamento com a MS-338 (7,7 Km); além da BR-262, ligando Campo Grande a Três Lagoas (328,2 Km) e BR-267, de Bataguassu a Nova Alvorada do Sul (248,1 Km).

Neste pacote estão previstos 114,5 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 251 km de terceiras faixas, 12 km de via marginal e 82 dispositivos, que vão proporcionar mais segurança. Ainda terá a prestação de serviços aos usuários por meio de 50 veículos operacionais, entre ambulâncias, guinchos, combate a incêndios, desobstrução de pistas e inspeção para controle do tráfego.