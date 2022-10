A conclusão da contagem dos votos ocorreu mais de 41 horas após o horário oficial do fim da votação nesta manhã de terça-feira (4) com 100% das urnas totalizadas. Houve seções em que eleitores seguiram na fila para votar até a noite de domingo. Mesmo com a previsão de fechamento das urnas até 17h. Por causa de filas, às 21h algumas pessoas ainda votavam em Duque de Caxias, Búzios, Belford Roxo e no Rio de Janeiro.

O Amazonas foi o último estado a concluir a apuração dos votos. Na manhã de hoje (4) os votos para Lula chegaram a 57.259.504; 48,43% dos votos válidos. Jair Bolsonaro somavam 51.072.345, ou 43,20% do total de votos válidos. Os dois vão disputar o segundo turno no próximo dia 30.