A Aula Magna do curso de formação técnico-profissional do Concurso Público do Quadro Permanente da Guarda Civil Metropolitana do Município de Campo Grande/MS – Guarda/2020 acontece na segunda-feira (1º), das 14h às 18h, no auditório do bloco C da Universidade Católica Dom Bosco.

A última fase do concurso será ministrada pelo Promotor de Justiça Dr. Douglas Oldegardo, sob o tema: “Controle Externo da atividade policial”, além de microaulas demonstrativas das principais disciplinas do curso de formação, que terá a duração de 760 horas-aula.

As aulas teóricas do curso de formação se iniciam efetivamente na terça-feira (2), com término previsto para a primeira quinzena de dezembro de 2022. As aulas acontecem no bloco 3 da Uniderp. Serão 4 meses de intensa programação técnica-profissional para disponibilizar capacitação adequada e que atenda a todos os requisitos legais e administrativos para o ingresso na carreira da Guarda Civil Metropolitana.

Esta fase do concurso terá a coordenação conjunta da Secretaria de Gestão (Seges) e da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes).

Serviço

A UCDB está localizada na Avenida Tamandaré, 6.000 – Jardim Seminário.

A Uniderp está localizada na Rua Ceará, 333 – Vila Antônio Vendas.