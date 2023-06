Concurso dos queijos Alagoa e Mantiqueira ocorrem em clima de festa

No próximo sábado (dia 10) será realizado o Concurso “O Melhor Queijo de Alagoa”, em Alagoa, no Sul de Minas. O evento faz parte da programação do XII Festival do Queijo e do Azeite, que vai acontecer nos dias 8 a 11 de Junho, no Parque de Exposições da cidade. O Queijo Artesanal Alagoa é uma tradição passada de geração em geração na cidade e, atualmente, é reconhecido internacionalmente, inclusive tendo conquistado prêmio na França.

A coordenadora estadual de Queijo Minas Artesanal da Emater-MG, Maria Edinice Rodrigues, explica que o concurso será uma etapa regional classificatória para o Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas, previsto para ocorrer em Coromandel, em setembro. “Este ano, a novidade é que o concurso regional terá duas categorias. A categoria 1 será para os queijos com maturação entre 14 e 30 dias. Já a categoria 2 é para queijos com maturação acima de 60 dias. A mudança é porque os produtores da região estão priorizando os queijos mais maturados, que têm maior valor agregado por apresentar sabor e textura diferenciados”, explica a coordenadora.

O júri é composto de estudiosos da produção queijeira e por profissionais de gastronomia. Serão avaliados aspectos como apresentação (formato e acabamento) e cor (uniforme ou manchada), na parte externa. Após partidos, são analisadas a textura (olhaduras e granulação), a consistência (dureza e untuosidade) e o paladar e o olfato (sabor e aroma) dos queijos. Os dez primeiros colocados em cada categoria serão classificados para o concurso estadual.

O XII Festival do Queijo e do Azeite é uma realização da Prefeitura Municipal de Alagoa e, além do concurso de queijos artesanais, terá shows abertos ao público com entrada franca, estandes com degustação de queijos artesanais e praça de alimentação. Está previsto ainda o lançamento de um livro, que conta a história da filha de Paschoal Poppa, o italiano que começou a fazer o queijo típico de Alagoa há mais de um século.

Queijos da Mantiqueira

A região produtora da Mantiqueira de Minas (composta pelos municípios Aiuruoca, Baependi, Bocaina de Minas, Carvalhos, Itamonte, Itanhandu, Liberdade, Passa-Quatro e Pouso Alto) também se prepara para realizar seu concurso regional. O I Concurso Regional de Queijo Artesanal Mantiqueira vai acontecer no dia 8 de julho, em Passa Quatro, no Sul de Minas.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de junho no escritório local da Emater-MG ou Associação de Produtores da Mantiqueira de Minas (Aproman). O concurso também terá duas categorias de maturação, sendo que os dez primeiros colocados de cada categoria serão classificados para o concurso estadual. “O concurso da Mantiqueira também vai ocorrer num clima de festa, com a realização do Passo Quatro Gastronomia. Isso mostra o potencial da produção queijeira também como um atrativo turístico local”, salienta Maria Edinice.

O Passo Quatro Gastronomia vai acontecer, de 7 a 16 julho, na Praça de Eventos da cidade. O evento, promovido pela prefeitura local, terá apresentações artísticas, oficinas gastronômicas e exposição de produtos típicos e artesanais. Toda programação é gratuita.