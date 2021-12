As provas escritas objetivas do concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para as funções de delegado de polícia, perito médico-legista e perito criminal, acontecem neste sábado (04), no período vespertino, em Campo Grande. A abertura dos portões será às 13 horas e o fechamento às 14 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Segundo dados da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), especificamente para essas vagas foram inscritos 5.969 candidatos.

O concurso prevê 158 vagas, sendo 75 para perito criminal e 53 para perito médico-legista e a remuneração referente às funções corresponde a R$ 7.377,66; para delegado de polícia são ofertadas 30 vagas e a remuneração corresponde a R$ 17.014,18. Os editais preveem a reserva de 20% das vagas para cotistas negros, 3% para índios e 5% aos candidatos na condição de pessoa com deficiência.

As provas para agente de polícia científica e perito papiloscopista serão aplicadas no dia 12 de dezembro (12) para mais de 5.500 inscritos, os locais e ensalamento serão divulgados na próxima semana.

Para a realização da prova escrita, os candidatos deverão comparecer aos locais designados no edital de convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para fechamento dos portões, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul, portando documento oficial de identificação com foto.

Os candidatos deverão observar as restrições e os procedimentos de biossegurança vigentes em Mato Grosso do Sul relacionados ao enfrentamento da doença Covid-19.

As provas serão realizadas na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), na Avenida Tamandaré e na Cidade Universitária, Complexo Multiuso I e II, localizados na Avenida Costa e Silva, conforme os ensalamentos constantes divulgados nos editais.

O gabarito oficial preliminar deve ser divulgado no dia 6 de dezembro, no Diário Oficial do Estado (DOE), com a abertura do respectivo prazo para recurso.

O edital com todas as regras da convocação para a prova escrita, bem como os anexos com o ensalamento dos candidatos podem acessados no suplemento do Diário Oficial do Estado nº 10.691.