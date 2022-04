Na prestação de contas da Secretarias Municipal de Administração do ano de 2021 há informações sobre o número de servidores que tendem a população, os processos licitatórios, o controle de convênios/termos de colaboração, Procon, atendimentos diretos ao gabinete do prefeito e secretarias através decretos, portarias, ofícios e projetos de lei.

Dentre a prestação de contas, o encerramento do vigor do Consurso Público realizado no final de 2019, válido por dois anos. Foram abertas 72 vagas e 121 pessoas foram convocadas. Destas 16 desistiram de tomar posse. No total, 105 tomaram posse do seu concurso.

Segundo o secretário Leandro Soares, o próximo concurso público deverá acontecer em 2023. Leandro também apresentou que 14 servidores conquistaram a sua aposentadoria. O ano de 2021 foi concluído com 113 comissionados, 466 efetivos, 07 eletivos (conselheiros tutelares, prefeito e vice), 193 servidores contratados (processos seletivos) e 113 estagiários.

LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E ATENDIMENTOS

Durante 2021 foram 320 processos licitatórios. Somente de pregão presencial foram 100. No atendimento, a Administração apresentou 142 decretos, 340 portarias, 560 ofícios e 45 projetos de lei.

Quatro termos de cooperação mútua (professores/Itaquiraí e Japorã, Recicladores e Bombeiros). Entre convênio e termos de colaboração foram 15 celebrações, em um total de R$ 3.152.859,72 – setores da Saúde (Hospital Bezerra), Educação (Cei Cari) e Assistência Social (Patrulha Mirim, Foca, Apae, AMPDF e lar São Francisco).

No Procon Municipal (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), foram 234 atendimentos, 23 processos administrativos, 18 encaminhamentos para audiência e duas empresas locais notificadas.