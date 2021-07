O fato acontece em 18 de junho de 2019, no Aeroporto Municipal de Paranaíba (MS). A DECO (Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado) foi quem comandou as investigações na época. Foi feita comunicação de sequestro e roubo de uma aeronave naquele dia. A denúncia a princípio foi de homens armados foram até a casa de Edmur, o renderam e foram ao hangar. Lá, renderam um servidor do aeroporto e levantaram voo, em direção ao Paraguai. Depois, supostamente, Edmur teria sido obrigado a pilotar até a Bolívia e de lá consegui escapar com a aeronave pousando no Mato Grosso. Em solo brasileiro ele procurou a Polícia Federal e prestou depoimento sendo liberado. Depois de aproximadamente um ano de investigação todo plano do grupo criminoso foi identificado e a denúncia oferecida em setembro de 2020.