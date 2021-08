Condenado por crime de roubo majorado, Higor Matheus de Souza Dos Santos foi preso na terça-feira (3) por policiais civis em Campo Grande (MS). Na ocasião, com ajuda de um comparsa, o criminoso se utilizou de um veículo para praticar dois roubos de celulares, no ano de 2020, com emprego de arma de fogo, no bairro Universitário, em Campo Grande. Na ocasião ele foi reconhecido pelas vítimas e preso, porém respondeu o processo em liberdade. Com a conclusão do Inquérito Policial, o Poder Judiciário decidiu pela prisão do autor.