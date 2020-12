Policiais do GOI prenderam na tarde de segunda-feira (28), um homem, de 32 anos, com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. O criminoso foi abordado durante diligências na região do bairro Jardim Tijuca. O autor havia sido condenado a oito anos de prisão, no regime semiaberto, e estava foragido desde agosto deste ano, quando a sentença foi proferida.