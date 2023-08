Condições da BR-163, entre Naviraí e Mundo Novo, preocupam Lia Nogueira

Preocupada com as condições da BR-163, entre Naviraí e Mundo Novo, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou a CCR MSVia, concessionária que administra a via, a disponibilização de recursos para que sejam feitas obras de manutenção e recapeamento da via, construção de acostamentos e implantação de sinalização vertical e horizontal.

A via é um importante acesso do Estado ao Sul do país e, conforme a parlamentar, as condições de trafegabilidade devem ser motivos de atenção. “Há um grande fluxo de veículos que trafegam diariamente na BR-163 e é fundamental que se tenha o investimento para oferecer segurança aos motoristas”, reforçou.

O trecho solicitado por Lia Nogueira é considerado rota de escoamento da produção agrícola.