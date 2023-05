Condutor embriagado tenta fugir de blitz e acaba preso pela Polícia Militar

Na madrugada dessa sexta-feira (28), um homem de 43 anos furou uma blitz da Polícia Militar e ao ser abordado tentou agredir os policiais, mas acabou sendo preso e conduzido para a delegacia. Veja mais detalhes!

A equipe policial realizava uma blitz preventiva nos entornos da Praça da República quando deu ordem de parada para o condutor de um carro, o qual acelerou e quase atropelou os policiais que estavam na via. Foi realizado um acompanhamento tático ao veículo, o qual cruzou o semáforo em sinal vermelho na rua Comendador Garcia, mas os policiais conseguiram o abordar logo em seguida.

Durante a abordagem, o condutor desceu do veíuculo e estava bastante agressivo, xingando os policiais e não acatava as ordens para que pudesse ser submetido a uma busca pessoal. Assim, foi necessária a utilização da forma moderada para imobilizá-lo, e ele tentava agredir os policiais com socos e chutes. O homem foi levado para a delegacia e foi submetido ao teste de alcoolemia por sopro, que constatou sua embriaguez. Assim, o homem recebeu voz de prisão por dirigir embriagado e responderá ainda pelos crimes de resistência, desobediência e desacato.