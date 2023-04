Condutor foge de blitz e acaba preso pela Polícia Militar em Paranaíba.

Policiais militares do 13º Batalhão realizaram a prisão de um cidadão de 18 anos que com sua motocicleta fugiu de um blitz preventiva que ocorria na noite dessa sexta-feira (21), em Paranaíba.

A equipes da Polícia Militar realizavam um blitz preventiva na Avenida Augusto Correa da Costa, momento em que o condutor de uma motocicleta, ao ver a fiscalização, retornou na contração em direção na Rua Coronel João Pereiria Dias. Rapidamente, policiais da equipe de Força Tática que estavam em motocicletas iniciaram um acompanhamento que perdurou por diversas ruas até findar nas proximidades da Primeira Igreja Batista. Foi realizada uma busca no condutor e no passageiro da motocicleta, nada de ilícito havia com eles, no entanto, foi constatado que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação. Assim, foi levado preso para a delegacia para responder pelo crime de trânsito de direção perigosa e dirigir sem permissão.