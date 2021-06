A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) convocou dois atletas de Mato Grosso do Sul para participação na seletiva para o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia Sub-19, feminino e masculino. As disputas valendo vaga na seleção brasileira acontecerão de 28 de junho a 4 de julho no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, município localizado na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

A competição internacional, organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês), ocorrerá em Roi Et, na Tailândia, de 14 a 19 de setembro. Carlos Eduardo “Cadu” Dias Vidal está entre os 10 selecionados pela entidade nacional para o período seletivo.

O campo-grandense é um dos 240 atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta do Governo do Estado, concedido por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Ao lado de Anthony “Tonny” Cáceres, também bolsista estadual, Cadu foi campeão da primeira etapa do Circuito Brasileiro Sub-19 de vôlei de praia, realizada em Maceió (AL). A dupla, hoje, lidera o ranking do Circuito na categoria.

Pelo feminino, Renata Conceição Correa, mais conhecida como Renatinha, representará Mato Grosso do Sul na seletiva organizada na capital fluminense e brigará com outras sete atletas por vaga no selecionado brasileiro rumo à Tailândia.

“A convocação desses atletas valoriza cada vez o nosso trabalho em Mato Grosso do Sul e premia tanto o Cadu, quanto a Renatinha. Tudo é fruto de muito suor e dedicação”, destaca Roberto Calepes Junior, treinador de Cadu e um dos contemplados pelo programa Bolsa Técnico.

Para viajarem ao Rio de Janeiro, os atletas foram submetidos a teste (RT-PCR) para a Covid-19, com resultados negativos. Segundo a CBV, todos os envolvidos na seletiva nacional foram testados e o evento no complexo em Saquarema (RJ) estará em conformidade aos protocolos de biossegurança.