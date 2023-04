Confira as vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira na Capital

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) está oferecendo 1,6 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (24). Deste total, 907 oportunidades não necessitam de experiência e 139 são para pessoas com deficiência. Clique aqui para conferir detalhadamente todas as vagas.

Algumas das funções que não precisam de experiência são: ajudante de eletricista; ajudante de obras; atendente de balcão; atendente de lojas e mercados; atendente de telemarketing; auxiliar de limpeza; cabeleireiro; lavador de carros; vendedor interno.

Para as pessoas com deficiência, algumas oportunidades são: assistente administrativo; auxiliar de almoxarifado; estoquista; operador de telemarketing ativo e receptivo; vigia.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer no prédio da Funsat, localizado na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. É necessário levar documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho.