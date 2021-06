O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso Do Sul) publicou nesta terça-feira (22) relação de veículos multados no Estado, do dia 1º a 10 de junho. O edital de notificação foi publicado no Diário Oficial do Estado. Na publicação consta a placa dos veículos, a data da multa e o prazo para recorrer. Desta forma os motoristas terão o prazo para recorrer e protocolar conforme a data limite no qual consta na publicação. A informação do motorista infrator somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.

Clique aqui e confira , os veículos multados.