Repartições públicas estaduais vão ficar com as portas fechadas em Campo Grande nesta sexta-feira (26), data em que se comemora o aniversário de 123 anos do município. A exceção fica por conta de serviços essenciais, que por sua natureza não possam ser interrompidos.

O Hemosul Coordenador, no entanto, ficará aberto das 7h às 12h, para quem quiser doar sangue. E mais: ele também vai abrir no sábado (27), no mesmo horário.

No interior, o funcionamento dos órgãos públicos não sofre alteração.

Confira o funcionamento de cada um dos serviços:

Hemosul

Hemosul Coordenador (Avenida Fernando Correa da Costa, 1304, no Centro)

26/08 (sexta-feira): aberto das 7h às 12h

27/08 (sábado): aberto das 7h às 12h

No interior, o funcionamento será normal na sexta-feira (26).

Detran

As agências do Detran ficam fechadas na sexta-feira na Capital, mas continuam abertas no interior.

Agenfas

As Agências Fazendárias ficam fechadas em Campo Grande na sexta-feira e abertas no interior do Estado, mas será possível fazer o pagamento de guias pela internet.