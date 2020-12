A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar realizou na manhã desta sexta-feira (18), na Academia de Bombeiros Militar, a prova do processo seletivo para o ingresso de dependentes dos integrantes da Corporação para o Colégio Militar de Campo Grande (MS) no ano letivo de 2021.

Confira o Gabarito.