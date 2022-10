A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) informa o horário de funcionamento durante o feriado. Na quarta-feira (11) e na quinta-feira (12), feriados de Divisão do Estado e Dia de Nossa Senhora Aparecida, respectivamente, não haverá expediente. Na sexta-feira (13), Caixa dos Servidores atenderá em esquema de plantão no setor de atendimento integrado, os demais setores não funcionarão.