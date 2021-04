Neste feriado de Sexta-Feira Santa, os supermercados de Campo Grande irão funcionar normalmente com atendimento ao público. Por ser considerado essencial, pode permanecer aberto além do horário do toque de recolher estabelecido em decreto. Nesta quinta e sexta-feira, o toque de recolher inicia às 20h, já no fim de semana o horário diminui para às 16h. Os comerciantes varejistas podem optar abrir ou não, desde que informem o sindicato. O decreto estadual permite atendimento delivery ou drive thru.

O Pátio Central ficará fechado todo o fim de semana, assim como as agências bancárias.

Entre os shoppings, o Bosque dos Ipês vai funcionar cumprindo regras de biossegurança das 11h às 20h. O shopping Campo Grande não vai abrir e o Norte Sul Plaza atende por delivery e drive thru das 10h às 20h. As repartições públicas do Estado e município não terão expediente e o transporte público funciona de forma reduzida com linhas até às 20h para não cadastrados.