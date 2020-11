A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) e a Associação Sul-Matogrossense dos Criadores de Nelore (ASCN) anunciaram os vencedores da 31ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade, realizada nos dias 03 e 04 de novembro, na unidade da Friboi em Anastácio (MS).

“Ao todo, foram avaliados 528 animais, sendo 356 machos e 172 fêmeas”, informa Gustavo Callejon, assessor técnico da ACNB, responsável pela avaliação. “Entre os machos, 79% dos animais tinham até quatro dentes incisivos permanentes (cerca de três anos de idade) e 84,5% apresentaram mais de 18 arrobas, sendo a média de 19,3 arrobas”, reitera o médico veterinário.

Já entre as fêmeas, 55% tinham até dois dentes incisivos permanentes (cerca de dois anos de idade) e 76,5% dos animais com até quatro dentes incisivos permanentes (menos de três anos de idade), com média de 13,4 arrobas, e 38% dos animais apresentaram cobertura de gordura mediana.

O destaque para o Melhor Lote de Carcaças de Machos da etapa, com Medalha de Ouro, foi da Fazenda Bodoquena Ltda. – Fazenda Bodoquena (Corumbá/MS).

A Medalha de Prata ficou com Goya Comercial e Agro Pastoril Ltda., da Fazenda Arara (Bodoquena/MS), e a de Bronze, com Irineu Barbero Vitório, da Fazenda Cerro Puitan (Aquidauana/MS).

Em relação às Fêmeas, o melhor lote de carcaças foi de Wildes Aquino de Figueiredo, da Fazenda Topázio (Aquidauana/MS). “Me sinto honrado com a premiação da ACNB. A busca por melhor padronização começou com o trabalho muito sério da Associação propagando a melhoria genética dos rebanhos. Nós, produtores, com as ferramentas que temos na atualidade, como conhecimento do bom manejo, do capim, do estado da terra e genética dos animais, podemos contribuir para a finalização e qualidade do animal. Agradeço as pessoas que idealizaram esse evento”, destaca o proprietário da Fazenda Topázio.

A Medalha de Prata ficou com Martina Agropecuária Ltda., da Fazenda Martina (Nioaque/MS), e a de Bronze, com Eduardo Fernandes Neves, da Fazenda Santa Maria (Aquidauana/MS).

Rhalt Ery Gonçalves Nunes, comprador de gado da Friboi em Anastácio, agradece a todos do Circuito Nelore pela escolha da etapa, que foi realizada pela primeira vez na unidade da empresa no município. “Mostramos a qualidade do rebanho que a região do Pantanal tem. Quero parabenizar os pecuaristas que participaram desta primeira etapa de muitas outras que certamente teremos em nossa unidade”.

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética e a carne da raça, contribuindo para elevar a produtividade da pecuária nacional. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999, o Circuito conta com apoio da Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal, e cresce a cada ano. Em 2020, estão previstas a realização de 40 etapas em 11 estados. Até o fim do ano, 25 mil animais devem ser avaliados, consolidando o Circuito Nacional de Qualidade como o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.