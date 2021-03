A Prefeitura de Campo Grande (MS) publicou no DIOGRANDE desta sexta-feira (19) medidas restritivas para que se possa frear o avanço do coronavírus na Capital. Serão antecipados feriados de abril, junho, agosto e setembro entre os dias 22 a 26 de março para que a população fique em casa. O “Feriadão” deverá funcionar para todos e não somente os funcionários públicos. Está sendo definido ainda a lista de serviços que poderão abrir as portas.

O feriado antecipado funcionará como uma alternativa ao lockdown para evitar que as pessoas saem as ruas. Segundo o procurador-geral do município Alexandre Álvalo explica que a lista de serviços que poderão continuar abertos durante o feriado está sendo discutida. “Não vamos trabalhar com a expressão ‘serviços essenciais’, não vamos utilizar essa expressão. Vamos listar aqueles que vão poder funcionar excepcionalmente nestes dias”, declarou.

CONFIRA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE FUNCIONARÃO

Supermercados, centrais de abastecimentos e similares, proibido o consumo de alimentos e bebidas no local;

Padarias, proibido o consumo de alimentos e bebidas no local;

Lojas de alimentação para animais e assistência veterinária, exclusivamente para venda de ração animal e atendimentos de urgência

Templos e igrejas;

Atividades inadiáveis relacionadas aos serviços jurídicos e contábeis, exceto de forma presencial;

Comercialização de combustíveis, gás e água mineral;

Atividade industrial de natureza contínua e manutenção necessária ao parque industrial;

Farmácias;

Serviços de hotelaria

Transporte e entrega de material comprovadamente perecível, bem como de materiais de construção;

Serviços públicos essenciais e inadiáveis;

Borracharias;

Assistência à saúde, incluídos serviços médicos, odontológicos (somente urgência e emergência), fisioterapêuticos e terapeutas ocupacionais e hospitalares e prestação de serviços em gestão documental para atender necessidades essenciais da área de saúde;

Transporte coletivo intermunicipal de passageiros;

Transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;

Transporte coletivo;

Serviço de call center;

Serviços funerários;

Serviços de auto atendimento bancários;

Tecnologia da informação e data center para suporte das atividades aqui elencadas; Transporte de numerários;

EXTRA_6240_19_03_2021