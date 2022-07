Você está com suas vacinas em dia? Com a queda das temperaturas, a tendência de ficar em ambientes fechados para se proteger do frio pode aumentar a transmissão de vírus respiratórios, como é o caso da gripe e da Covid-19, e para evitar formas graves destas doenças a melhor forma é se vacinando.

Nesta quarta-feira (13), a Prefeitura Municipal de Campo Grande disponibiliza estes imunizantes para toda a população que se enquadra nos públicos das vacinas. A dose da influenza, que protege contra três tipos de vírus da gripe, está disponível para toda a população que tenha a partir de seis meses de idade.

Já o imunizante da Covid-19 pode ser aplicado em toda a população com cinco anos ou mais que não recebeu nenhuma dose da vacina ou que já cumpriu o tempo protocolar para concluir o esquema vacinal primário.

O primeiro reforço está disponível para quem tem 12 anos ou mais e já recebeu a segunda dose da vacina há pelo menos quatro meses, com exceção das pessoas com imunocomprometimento grave com 18 anos ou mais. Para este público o intervalo para a terceira dose é de 28 dias.

Há também públicos elencados para o recebimento da quarta dose da vacina, são eles os trabalhadores da saúde, pessoas com imunocomprometimento grave que tenham 18 anos ou mais, e pessoas com 40 anos ou mais, sendo necessário, para todos estes públicos, um intervalo de quatro meses entre as duas doses de reforço.