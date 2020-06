A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou agora a pouco, com pesar, o registro de mais um óbito pelo novo coronavírus em Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (08). Com isso, o Estado contabiliza 22 mortes pela doença.

A 22ª vítima é uma mulher de Itaporã, de 63 anos, com histórico de vínculo de caso suspeito. Ela tinha diabetes e cardiopatia crônica. O diagnóstico pelo Lacen foi realizado no dia 7 de junho e a morte aconteceu no mesmo dia.

Com isso, Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 de morador de Vicentina (ocorrido no Estado de São Paulo), 2 de Dourados, incluindo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia e, agora, 1 em Itaporã.

Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 2.253 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico.