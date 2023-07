Confirmado como pré-candidato do PSDB, Beto Pereira decepciona e fica em 6° em pesquisa do Percent Brasil 

Confirmado como pré-candidato do PSDB a prefeito de Campo Grande, o deputado federal Beto Pereira (PSDB) foi testado como candidato a prefeitura. Beto decepcionou: pontuou entre 5,6% e 6,5% em 3 cenários diferentes.

Uma ala tucana acreditava que Beto poderia ser mais competitivo. Não é o que os números da primeira pesquisa do instituto Percent Brasil mostram. No primeiro cenário, o mais amplo, Beto aparece em 6° com 5,8% das intenções.

Veja os três cenários:

No segundo cenário, sem o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), Zeca do PT sobe de 8° para 5°. Beto permanece em 6° e Lucas de Lima (PDT) sobe para 7°.

O instituto ouviu 600 eleitores por telefone entre os dias 27 de junho e 4 deste mês. A margem de erro é de 4% para mais ou menos.