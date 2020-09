Nesta quarta-feira (02), um confronto envolvendo agentes da Força Tarefa Conjunta e membros do Exército do Povo Paraguaio deixou duas mulheres mortas. A troca de tiros teria acontecido em uma fazenda no Paraguai e segundo o porta-voz da FTC, as vítimas eram menores de idade. Ainda segundo o chefe do antissequestro da Policia Nacional, o comissário Nimio Cardozo acredita que uma das vítimas é filha dos líderes do EPP. De acordo com Cardozo, é a primeira vez que adolescentes são assassinadas nas fileiras do EPP. E lembrou que em outros confrontos grupos criminosos recrutavam menores e fazia alianças com indígenas.