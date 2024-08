Confronto entre agricultores e vigilante termina em morte no Paraguai

Confronto entre agricultores e vigilantes da empresa Agropecuaria San Ignacio privados deixou duas pessoas mortas em Simón Bolívar, no Departamento de Caaguazú. A troca de tiros decorrente de conflitos envolve a posso de terra na região.

Segundo as informações da Polícia Nacional, a primeira vítima foi Adrián Florentín (30) que foi baleado na altura do peito socorrido ao Centro de Saúde Carayao, onde veio a óbito. O outro corpo foi encontrado dentro do veículo da empresa carbonizado e parece ser de um guarda. Um outro funcionário, Ceveriano Silguero, está desaparecido.

Na ação o líder camponês Fermín Barúa ficou ferido sendo socorrido ao Hospital Coronel Oviedo. Ambos os agricultores tinham mandado de prisão por invasão de propriedade em Simón Bolívar, segundo registros policiais.

Há algumas semanas, um grupo de agricultores foi despejado da propriedade e desde então o proprietário contratou seguranças.