Confronto entre rotam e vagabundos termina com “CPFs Cancelados”

Confronto durante a noite de segunda-feira (1) e a madrugada de terça-feira (2) durante a Operação Canguçu terminou com “15 CPFs CANCELADOS” e dois presos. Os confrontos ocorreram próximo da área urbana de Marianópolis/TO, com atuação da Rotam e do Grupo de Operações com Cães (GOC). Nenhum policial ficou ferido.

Os confrontos voltaram a se intensificar durante o fim de semana, quando os criminosos aterrorizaram Confresa (MT) e se aproximarem da zona urbana de Marianópolis. Áudios divulgados nas redes sociais mostram o medo dos moradores.

A PM orienta a população da região que evite os deslocamentos pela TO-080 e suas proximidades, devido à presença na região dos criminosos que permanecem fortemente armados.