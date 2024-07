Confusão em condominio termina com gatinha sem a pata na Capital

“Confusão” no condomínio na Rua Antônio Maria Coelho por causa de gatos terminou com Janu sem a pata em Campo Grande. O sossego que “reinava” no condomínio chegou ao fim nos últimos quatro anos para Patrícia Sanchez, de 50 anos onde mora há 19 anos.

Há duas semanas, um dos gatos que cria apareceu com a pata cortada. Foi lhe negado a chance de ver nas câmeras de segurança o que aconteceu com o animal.

Janu, o gato amarelo, perdeu completamente a pata que precisou ser amputada. Segundo a tutora a médica veterinária disse que o ferimento não foi causado por outro animal pois o corte é perfeitamente reto.

“A veterinária disse que o corte é reto e seria impossível ele ter sido atacado por outro animal ou brigando na rua. Eu pedi as câmeras de segurança do conídio e a síndica falou que não tinha como me dar gravações de oito câmeras de um dia inteiro que ela não teria como me enviar, mas ela nem se propôs ao poder assistir na portaria, nada”, disse.

Há quatro anos, Patrícia diz que a convivência no condomínio está difícil. Nesse período, ela já tinha Janu e Joaquim. A situação piorou quando ela adotou uma gata que deu cria. “Aí eu fiquei com seis gatinhos”, explicou.

A casa onde mora não é alugada e Patrícia colocou tela no lugar evitando que os gatos saiam de casa. Pois a permanência dos animais em áreas comuns de convivência não é permitida. Mesmo assim Janu conseguia sair e a moradora sempre recebia reclamação da vizinhança. “O gato sai de casa e todo mundo fala que o gato fez cocô em 28 casas”.

Ela declarou que outros moradores têm gatos e acabam sofrendo com reclamações dos vizinhos. Patrícia declarou que recebeu multas estimadas no valor de R$ 5 mil. No começo do mês, Patrícia foi convocada para uma assembleia onde seria votada “possível exclusão do mesmo ou do animal”.

São 28 casas no condomínio onde mora, porém as reclamações vêm com força de quatro moradoras. Patrícia fala anteriormente que saiu do grupo em comum, pois alguns faziam brincadeiras envolvendo “churrasquinho de gato” e “mata gato”.

Depois de Janu perder a pata, a moradora está com receio de outros dos animais sofreram agressões. “Agora tô morrendo de medo pelos meus outros gatinhos”, afirmou.