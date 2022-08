A briga entre estudantes no colégio estadual que terminou com um adolescente ferido a golpes de canivete foi filmada por uma aluna em Ponta Porã. O vídeo mostra quando os adolescentes brigando e a confusão acabou envolvendo vários alunos. Um chega a segurar uma cadeira para tentar apartar a situação. O aluno que foi ferido acaba no chão, cercado por outros adolescentes. Uma funcionária da escola chega quando os alunos relatam que o jovem está com as costas sangrando. Ele sofreu ferimentos a golpe de canivete. “Gente acabaram de esfaquear um aluno no Fernando Saldanha agora na hora do recreio, minha filha mandou mensagem assustada”, diz a mensagem compartilhada nas redes sociais de uma mãe de uma aluna.

O secretário de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes, informou que a Guarda Municipal de Fronteira está acompanhando o caso.