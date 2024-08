Conheça a história de Ariane Tavares candidata a vereadora pelo MDB

Nascida na Santa Casa de Campo Grande-MS em 25.08.1986, Ariane morou por anos no bairro Cidade Morena. Aluna da professora Terezinha na escola Aldo de Queiroz, mudou-se para o bairro Jardim Campo Alto, onde se tornou cabeleireira e participou de vários projetos sociais comunitários. Veio de um lar bem simples e passou por muitas dificuldades na infância. Sua mãe, Dona Nalva, era mãe solo e cuidava de três filhas adolescentes; Ariane, a mais velha, teve que ajudar no sustento da casa com a profissão que adquiriu na época.

Ela não permitiu que as adversidades da vida a fizessem desistir do sonho iniciado ainda na adolescência: o de se tornar advogada. Estudou e trabalhou pelo seu sonho e, aos 30 anos de idade, realizou o desejo de Dona Nalva ao se formar em Direito. Passando pela prova que poderia mudar sua vida, alcançou mais uma vitória: foi aprovada no exame da Ordem e teve seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil.

Participou como advogada da regulamentação de dezenas de associações sem fins lucrativos para oferecer à população assistência social, cursos profissionalizantes e empreendedorismo. Seu objetivo foi ajudar pessoas que estavam passando por tudo o que ela já havia sofrido. Foi presidente estadual da Secretaria do SD Mulher, onde se deparou com a necessidade de pleitear uma maior participação e valorização das mulheres em espaços de liderança, incluindo a política.

Ariane se tornou ativista na conscientização sobre o apoio às mães atípicas e crianças vítimas de orfandade em crimes de feminicídio. É uma mulher com muito posicionamento e já possui um histórico participativo e ativo na comunidade! Vendo o cenário político atual de Campo Grande, foi motivada a aceitar o desafio de se candidatar a vereadora por Campo Grande.