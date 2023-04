Conheça mais nomes que vão compor a CPMI do 8 de janeiro

Lida na quarta-feira 26, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro teve mais alguns nomes confirmados nesta sexta-feira, 28. Conforme apurou Oeste, os senadores Esperidião Amin (PP-SC), Damares Alves (Republicanos-DF), Eliziane Gama (PSD-MA), Otto Alencar (PSD-BA) e Omar Aziz (PSD-AM) serão titulares no colegiado.

Os deputados federais Duarte Jr. (PSB-MA), Gervásio Maia (PSB-PB) e Arthur Maia (MDB-MA) também foram conformados como titulares pela Câmara. Maia é o favorito para assumir a presidência da CPMI.

Na segunda-feira 24, Oeste adiantou que os deputados do PL Eduardo Bolsonaro (SP), André Fernandes (CE) — autor da CPMI –, e Delegado Ramagem (RJ) vão ser titulares pela oposição. Além disso, que o senador Magno Malta (PL-ES) é uma das indicações do Bloco Vanguarda, da Oposição.

Confira a atual composição do Senado e da Câmara, com possíveis indicações e confirmações de nomes:

Senado

• PL e Novo (Bloco Vanguarda) − duas cadeiras; uma vaga do Magno Malta. Eduardo Girão (Novo-CE) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são cotados;

• PSDB, Rede, Podemos, MDB, União e PDT (Bloco Democracia) − seis cadeiras; Izalci Lucas (PSDB-DF) e Renan Calheiros (MDB-AL) são cotados para duas vagas;

• PT, PSB, Rede e PSD (Bloco Resistência Democrática) − seis cadeiras; Eliziane, Otto, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Omar ocupam quatro vagas;

• PP e Republicanos (Bloco Aliança) − duas cadeiras; Damares e Esperidião como titulares. Cleitinho (Republicanos-MG) na suplência de Damares.

Câmara

• União, PP, PSB, PDT, PSDB-Cidadania, Avante, Solidariedade e Patriota (Superbloco): cinco cadeiras; Duarte Jr., Arthur Maia e Gervásio com três vagas. André Janones (Avante-MG) e Duda Salabert (PDT-MG) são cotados;

• MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC (Bloco): quatro vagas;

• PL: três cadeiras; Eduardo, Ramagem e Fernandes com as três vagas;

• PT: duas vagas;

• Bloco do Psol e Rede: uma vaga; e

• Novo: uma vaga − talvez faça em esquema de rodízio.

A instalação da CPMI do 8 de janeiro deve acontecer na próxima semana, após o feriado de 1° de maio. O ato só acontece depois que os líderes indicam todos os membros do colegiado, composto por 16 deputado, 16 senadores e o número igual de suplentes.